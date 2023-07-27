Вчені впевнені, що головна причина потепління - це парникові гази.

Хоча до кінця місяця ще є час, вчені вже висловили впевненість, що цей липень стане найспекотнішим на планеті за всю історію метеоспостережень.

А деякі фахівці вважають, що липень 2023 року взагалі стане найспекотнішим місяцем на Землі за останні 120 тис. років, передає Бі-бі-сі. Вони додали, що навіть якщо останні дні місяця будуть неспекотними, це вже не завадить побити рекорд середньомісячної температури, зафіксований в 2019 році.

За даними вчених, середня температура на Землі з 1 по 23 липня становила 16,9°C, а в липні 2019 року вона була 16,6°C.

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Цікаво, що 6 липня став найспекотнішим днем на планеті в історії спостережень, а потім, за даними кліматичної служби ЄС Copernicus, були встановлені ще 23 температурних рекорди.

Директор кліматичної служби ЄС Copernicus Карло Буонтемпо підкреслив, що вже зараз однозначно можна стверджувати, що "місяць в цілому стане найтеплішим місяцем за всю історію спостережень", передає Politico.

"Ми ніколи не бачили такого спекотного світу в сучасній історії", - поділився він думкою.

Доктор Карстен Хауштайн з Лейпцизького університету підрахував, що це липень буде на 1,3-1,7 градуса теплішим, ніж середній липень епохи без парникового ефекту. Вчені впевнені, що причина потепління - це парникові гази.

Вчені зазначили, що в останній раз клімат на планеті був таким спекотним близько 120 тис.років тому, коли рівень Світового океану був вищим на 8 м, а на півночі Європи мешкали бегемоти.

"Спека, яка вдарила по мільйонах людей - це прояв реальної зміни клімату і натяк на те, що нас чекає в майбутньому", - прокоментував генсек Всесвітньої метеорологічної організації Петтері Таалас.

Зміна клімату та рекордна спека

Ще на початку року кліматологи попереджали, що цей рік ризикує стати найспекотнішим. А вже до початку літа стало зрозуміло, що їх прогноз збудеться. Липень же став пекельно спекотним, що викликало багато пожеж у країнах Середземномор'я.

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