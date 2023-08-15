Як зазначили кліматологи, особливо спекотно було в країнах Південної та Північної Америки, Північної Африки та Антарктичного півострова.

Липень став найспекотнішим місяцем за всю історію спостережень NASA.

Рекорд зафіксували вчені Інституту космічних досліджень ім. Годдарда, повідомляє NASA. Загалом минулий місяць був на 0,24 градуси за Цельсієм теплішим, ніж будь-який інший липень, а також на 1,18 градуси теплішим, ніж середні липневі показники між 1951 і 1980 роками.

"Дані NASA підтвердили те, що відчули мільярди людей по всьому світу: температура в липні зробила його найспекотнішим місяцем за всю історію спостережень", – прокоментував глава NASA Білл Нельсон.

Відео дня

При цьому, як зазначили кліматологи, особливо спекотно було в країнах Південної та Північної Америки, Північної Африки та Антарктичного півострова, де температура була вищою за середні показники на 4°C.

У NASA підкреслили, що рекордно спекотний липень продовжив тенденцію глобального потепління. За даними NASA, п'ять найбільш спекотних липнів з 1880 року припали на останні п'ять років.

Найспекотніше літо в історії

Ще навесні багато західних кліматологів прогнозували, що на людство очікує рекордно спекотне літо. Так і вийшло - ледве літо розпочалось, як науковці почали фіксувати все нові температурні рекорди.

А 14 серпня стало відомо, що в Україну йде хвиля спеки з Середньої Азії, тому найближчого тижня в Україні очікується сонячна та спекотна погода, майже без опадів. Повітря прогріється майже до +40 градусів за Цельсієм.

Вас також можуть зацікавити новини: