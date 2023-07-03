Рівень води біля греблі Дніпровської ГЕС впав до 12,17 метрів.

Теракт, вчинений російськими окупантами на дамбі Каховської ГЕС, мав наслідки і для інших українських гідроелектростанцій. Значне падіння рівня води фіксують на Дніпрі в районі розташованої в Запоріжжі Дніпровської ГЕС.

Фото, опубліковані головою Офісу президента Андрієм Єрмаком, демонструють, що дном річки на цій ділянці можна пересуватися пішки.

"Не помічати цього неможливо. Мовчати про це також не можна. Бо мовчання і відсутність покарання для терористів - це злочин проти нинішніх та майбутніх поколінь. Росія відповідатиме, їх покоління за все заплатять і це стане уроком для всієї російської нації", – коментує голова ОПУ.

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Ситуація на Дніпровській ГЕС після підриву Каховської дамби

13 червня, за тиждень після теракту російських окупантів на дамбі Каховської ГЕС, в "Укргідроенерго" повідомляли, що через різке зниження рівня води у нижньому водосховищі Дніпровської ГЕС гідроагрегати станції працюють з обмеженнями, та закликали споживачів електроенергії ощадливо використовувати її.

Рівень води біля греблі ДГЕС продовжує падати. Станом на 3 липня середній рівень нижнього б’єфу біля греблі Дніпровської ГЕС дорівнює 12,17 м. Це на метр нижче, ніж було два тижні тому (19 червня рівень води був 13,10 м).

В "Укргідроенерго" відпрацьовують варіанти забезпечення функціонування ДніпроГЕС в Запоріжжі без обмежень та на повну потужність.

Раніше, в грудні 2022 року Дніпровську ГЕС було пошкоджено під час масованого обстрілу Запоріжжя російськими окупантами.

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