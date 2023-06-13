ГЕС працюють з обмеженнями та продовжують акумулювати воду у верхніх водосховищах Дніпра.

В "Укргідроенерго" закликали споживачів електроенергії ощадливо використовувати її, особливо у вечірні години. Це необхідно для зменшення навантаження в енергосистемі та полегшення її балансування після підриву Каховської ГЕС, наголосили в компанії.

"Через різке зниження рівня води у нижньому водосховищі Дніпровської ГЕС гідроагрегати станції працюють з обмеженнями. ГЕС продовжують акумулювати воду у верхніх водосховищах Дніпра. Це необхідно для літніх екологічних попусків", – зазначили в компанії.

Міндовкілля інформує, що станом на ранок 13 червня рівень води в Дніпрі на позначці "Херсон" знизився на 3 метри й становить 2,6 метра. На посту "Нікополь" заміри більше не проводять.

"Проведення замірів рівнів води по посту "Нікополь" фахівцями "Укргідрометцентру" тимчасово припинені через замулення нижче встановлених датчиків. Фахівці "Укргідроенерго" спільно з іншими організаціями продовжують шукати інші способи здійснення замірів", – зазначили в "Укргідроенерго".

Ситуація на українських ГЕС після підриву Каховської дамби

Вночі 6 червня російські окупанти підірвали опередньо замінову дамбу Каховської ГЕС. Станцію повністю зруйновано, через неконтрольований витік води з Каховського водосховища було підтоплено десятк населених пунктів на півдні України.

Хоча Каховська ГЕС з вересня не видавала електроенергії в систему, теракт порушив цілісність усього гідровузла і створив ризик того, що гідроенергетика не зможе працювати на потрібну потужність. Після техногенної катастрофи було екстрено змінено режим роботи інших гідроелектростанцій, щоб зменшити масштаби затоплення. В Міненерго попереджали про можливий дисбаланс в енергосистемі.

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