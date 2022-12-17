Енергосистема Запоріжжя потребує відновлення після обстрілу окупантами.

Після ракетного удару по Запоріжжя у п'ятницю, 16 грудня, пошкоджена розташована в місті Дніпровська ГЕС.

Як повідомив в ефірі телемарафону перший заступник міського голови Запоріжжя Олександр Власюк, окупанти випустили по місту понад 20 ракет.

Була атакована, зокрема, ДніпроГЕС. Зараз відповідні служби працюють над її відновленням.

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"ДніпроГЕС потребує відновлення після атаки. Зараз працюють там бригади", - сказав Власюк.

Заступник мера повідомив, що на ремонт потрібно "трохи часу", але не поінформував про можливі терміни відновлення гідроелектростанції

За словами Власюка, наразі котельні та насосні станції міста підключені до резервного електропостачання, працюють на електрогенераторах.

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух описав ситуацію в регіоні як "складну, але контрольовану". За його словами, всі критичні об'єкти функціонують, але з деякими перебоями.

"Електропостачання нестабільне, крім введеного графіка погодинних відключень, нашим енергетикам доводиться скорочувати споживання за рахунок обмеження у певних секторах", – сказав він в ефірі телемарафону.

Водночас у районах області, де ведуться бойові дії, робота аварійних бригад неможлива. Зокрема, Степногірська громада перебуває під постійними обстрілами дві доби, тут немає електрики.

Удар по Запоріжжю 16 грудня 2022 року

У п'ятницю, 16 грудня, російські окупанти завдали чергового масованого удару по Україні, насамперед – по енергетичних об'єктах.

Було випущено 76 ракет різних типів, з них 60 збили сили протиповітряної оборони. Серед атакованих міст – Запоріжжя. Місцева влада описала цей удар по місту як один з найбільш масованих. За інформацією в.о. мера міста Анатолія Куртєва, по Запоріжжю було запущено 21 ракету. Хоча жертв серед населення не було, зруйновані об'єкти інфраструктури.

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