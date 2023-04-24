Фламінго ніколи не живуть поодинці, воліючи до великих зграй своїх побратимів.

До селища Сергіївка Білгород-Дністровського району прилетіли рожеві фламінго. Рідкісних птахів помітили на території Будацького лиману, який відділяє населений пункт від Чорного моря.

Як повідомляє "Бесарабія INFORM", рожеві фламінго є частими гостями Нацпарку "Тузлівські лимани". Нерідко вони зупиняються у Бессарабії на відпочинок.

"Сьогодні 24.04.23, знову, через декілька місяців прилетіли фламінго. Природоохоронник нашого нацпарку, Котляренко Олександр, сьогодні їх першим побачив і будучи неймовірно враженим ними, довго спостерігав за ними, нарахувавши більше 35 таких яскравих птахів. І полетіли вони від нашого нацпарку вздовж узбережжя в напрям дельти Дунаю. Чому вони такі яскраво-рожеві Виявляється, таке "напилення" на пташці утворюється завдяки каротину, який потрапляє до них в організм при поглинанні водоростей, рачків та інших мешканців водного світу, в яких багато каротину. Що цікаво, що у фламінго на відміну від інших птахів, рухливим дзьобом є верхня частина, а не нижня", - написав еколог Іван Русєв.

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Він зазначив, що фламінго – зграєві птахи.

"Вони ніколи не живуть поодинці, воліючи до великих зграй своїх побратимів. І, між іншим, так набагато простіше і безпечніше. Адже у світі природи вони не одні і хто-небудь обов’язково захоче поласувати їх м’ясом. У сімейному укладі життя фламінго панує рівноправність. Тут і тато, і мама беруть участь у процесі виношування, а потім і вихованні малюків", - додав еколог.

Фламінго на Одещині - деталі

Восени минулого року у національний природний парк "Тузлівські лимани" прилетіли фламінго. Іван Русєв зазначив, що фламінго, якого також називають "феніксом", нагадує одночасно орла, косаря чи чаплю.

Раніше в середині серпня до національного природного парку "Тузлівські лимани" в Одеській області з окупованих територій України в Азово-Чорноморському коридорі прилетіли фламінго.