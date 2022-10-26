До Одещини завітала велика зграя птахів.

У національний природний парк "Тузлівські лимани" прилетіли фламінго.

Про це повідомив доктор біологічних наук, співробітник парку Іван Русєв. Він зазначив, що фламінго, якого також називають "феніксом", нагадує одночасно орла, косаря чи чаплю.

"І ось такий метафоричний фенікс з червоно-чорними крилами вчора, 25 жовтня, прилетів зі сходу України, з територій окупованої орками до парку "Тузлівські лимани". Природоохоронник нашого нацпарку Котляренко Олександр побачив їх вчора першим, і будучи неймовірно враженим великою зграєю, довго спостерігав за ними, нарахувавши більше 200 таких яскравих птахів", - повідомив Русєв.

Відео дня

Національний природний парк "Тузлівські лимани": що про нього відомо

"Тузлівські лимани" – національний природний парк, розташований на Одещині. Створено 1 січня 2010 року. Площа – 27 тис. 865 га. Загальна площа водних дзеркал водойм — 206 кв. км. Система озер, розташованих у парку, має статус водно-болотних угідь міжнародного значення, охороняється Рамсарською конвенцією.

Як повідомляв УНІАН, в середині серпня до національного природного парку "Тузлівські лимани" в Одеській області з окупованих територій України в Азово-Чорноморському коридорі прилетіли фламінго.

Вас також можуть зацікавити новини: