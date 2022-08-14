Фламінго прилетіли до Одещини з окупованих територій України в Азово-Чорноморському корідорі.

До національного природного парку "Тузлівські лимани" в Одеській області прилетіли фламінго.

Про це повідомив доктор біологічних наук, співробітник парку Іван Русєв у Facebook.

За його словами, до парку прилетіли птахи, яких можна вважати священними птахами "Феніксами".

"І ось, такий метафоричний фенікс, з червоно-чорними крилами, знову, через три місяця, прилетів, просто повернувся зі сходу, з територій окупованої орками до національного природного парку "Тузлівські лимани". Всього було 67 особин, які зафіксували вже навчені нами місцеві мешканці села Тузли. І звуть птахів - фламінго", - написав Русєв.

Він зазначає, що ці птахи – гарне створіння, яке відоме у світі під різними іменами. Кожна релігія використовувала Фенікса як символ безсмертя, самопожертви, лагідності та мужності.

"Ви знаєте чому забарвлення фламінго таке яскраве і насичене, починаючи від ніжно-бузкового, закінчуючи яскраво-рожевим? Виявляється, таке "напилення" на пташці утворюється завдяки каротину, який потрапляє до них в організм при поглинанні водоростей, рачків та інших мешканців водного світу, в яких багато каротину. Пігмент цей називається ліпохром і надає оперенню фламінго неймовірний рожевий або червоний колір", - розповідає вчений.

У фламінго, на відміну від інших птахів, рухливим дзьобом є верхня частина, а не нижня.

Також фламінго – зграєві птахи. Вони ніколи не живуть поодинці, воліючи до великих зграй.

За словами Русєва, зараз фламінго знову прилетіли на розвідку до Одещини з окупованих територій України в Азово-Чорноморському корідорі, щоб дізнатися, чи можна поселитися на Тузлівських лиманах надовго.

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