За вимірами гігант не поступається розмірами київському Хрещатику.

Величезний айсберг, який дрейфує неподалік української полярної станції "Академік Вернадський", науковці назвали "Маґура". Про це повідомив у своєму Фейсбук Національний антарктичний науковий центр.

"Чому саме Маґура? Це назва мальовничої гори на Львівщині та ім'я крилатої доньки бога Перуна, яка є покровителькою відважних воїнів. А ще це назва новітнього українського морського безпілотника, який успішно атакував низку російських кораблів та навіть гелікоптерів", - йдеться у повідомленні.

Науковці уточнили, що жінка, яка запропонувала назву, пояснила свою пропозицію так: "Марічка, Seababy та Маґура — це три назви наших морських дронів, які завдали значних витрат морфлоту РФ".

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У центрі уточнили, що ім'я SeaBaby (дослівню - Морський Малюк) раніше отримало тюленятко Ведделла, що 2024 року першим народилося неподалік "Вернадського". "Марічкою" наші полярники нарекли один з нових дизель-генераторів на станції "Академік Вернадський", заміна яких відбулася 2022 року (за британською традицією їм дають жіночі імена).

"Тож айсберг Маґура стане логічним доповненням цього тріо", - розповіли науковці.

Айсберг біля "Вернадського"

Як писав УНІАН, близько української полярної станції "Академік Вернадський", яка знаходиться на острові Галіндез, плаває величезний айсберг, довжиною з київський Хрещатик. Він схожий на величезний льодовий острів посеред океану.

За вимірами полярників, довжина льодової брили — 1285 метрів, тобто як у головної вулиці Києва. Найбільша висота видимої частини - 80 м, ширина - близько 90 метрів.

За словами полярників, раніше вони такого велетня у цьому районі не бачили. За формою це — столовий айсберг - з вертикальними сторонами та плоскою верхівкою.

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