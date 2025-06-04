Досвідчені полярники кажуть, що не бачили раніше такого велетня у цьому районі.

Неподалік української полярної станції "Академік Вернадський", що на острові Галіндез біля Антарктиди, плаває величезний айсберг, довжиною з київський Хрещатик. Про це повідомив у Фейсбук Національний антарктичний науковий центр.

За вимірами полярників, довжина льодової брили — 1285 метрів, тобто як у головної вулиці Києва. Найбільша висота видимої частини становить 80 м, а ширина - близько 90 метрів.

Досвідчені полярники кажуть, що не бачили раніше такого велетня у цьому районі.

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"Зараз моя шоста зимівля на "Вернадському", і я ще ніколи не бачив тут таких величезних айсбергів. Ми спостерігаємо за ним прямо з вікон станції, хоча він дрейфує за кілька десятків кілометрів від нашого острова", — розповів очільник 30-ї Української антарктичної експедиції Олександр Полудень.

За формою це — столовий айсберг, тобто з вертикальними сторонами та плоскою верхівкою. Він схожий на величезний льодовий острів посеред океану

За словами науковців, такі айсберги відколюються від шельфових льодовиків і можуть мати надзвичайні розміри. Наприклад, найбільший зафіксований айсберг В-15 мав площу 11 тис. квадратних кілометрів (довжина — майже 300 км), але і він розтанув. Нині найбільшим айсбергом вважається А23а площею близько 3,1 тис. квадратних кілометрів – це, як чотири Києва.

"Цей айсберг відколовся від шельфового льодовика Фільхнера 1986 року, разом з радянською сезонною станцією "Дружна-1". Пізніше конструкції та обладнання зняли й перенесли на іншу станцію. А23а багато років стояв у морі Ведделла, зачепившись за дно. Але 2020-го почав дрейфувати й доплив до субантарктичного острова Південна Джорджія (відстань — понад 2 тис. км). Там у березні цього року сів на мілину і руйнується: навколо нього фіксують тисячі уламків", - розповіли у центрі.

Льодовий гігант, який з’явився біля станції "Академік Вернадський", міг відколотися від одного з шельфових льодовиків, розташованих південніше: Георга VI чи Вілкінса. Наразі українські вчені спостерігають за подальшою долею айсберга.

Життя на "Вернадському"

Як писав УНІАН, українським полярникам біля станції "Академік Вернадський" вдалося зняти цікаві оптичні ефекти - "гру" у небі фальшивих сонць зі справжнім світилом, що створило ефект жіночої прикраси.

На відео потрапили два паргелії або несправжніх сонця - невеликі плями, які розташовані обабіч справжнього сонця, на одному з ним рівні. Також на відео - повне паргелічне коло - лінія, що проходить через сонце, паргелії та усе небо паралельно горизонту. Таким чином, видовище схоже на обручку з камінчиками, що лежить на небі.

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