Рослинність місцями майже втрачена, каже еколог.

Еколог української природоохоронної групи (UNCG) Олексій Василюк б'є на сполох: регулярні навчання російських військових в окупованому Криму знищують місцеву природу.

За його словами, найбільше страждають території поблизу полігону Опук. Про це він розповів у коментарі "Крим.Реалії".

Читайте такожКримчан попередили про нові загрози через дії окупантівЕколог стверджує, що рослинність там майже втрачена на цей час унаслідок забруднення продуктами вибуху. Адже будь-який постріл викликає хімічну реакцію.

"Якщо це відбувається на ґрунті, серед цих реагентів більша частина сірки. Контакт з росою, туманом, рослинністю, і все це перетворюється на сірчану кислоту, рослинність вигорає", – пояснив Василюк.

Як доказ цих слів - порівняння з Google Earth Pro у 2014 і 2019 роках території над озером Узунларське, де розташований полігон для бомбометання на Опуку.

Раніше президент України Володимир Зеленський під час виступу на Конференції ООН з питань зміни клімату в Глазго назвав окуповані Росією Крим і Донбас двома екобомбами у центрі Європи.

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Автор: Ольга Робейко