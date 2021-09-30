Вже стала відома ймовірна причина загибелі птахів на захопленому РФ півострові.

На узбережжі затоки Сиваш в окупованому Криму вчені фіксують масову загибель птахів.

Як передає "Крим. Реалії", про це кримським і російським ЗМІ повідомив співробітник кафедри геоекології Кримського федерального університету імені В.І. Вернадського Григорій Прокопов.

"Вчора ми виїжджали на місце. За чисельністю загиблих найбільше пірникози чорношийої, її практично 100% лягло, потім йдуть пеганки і морський голубок. Одиночні особини чомги трапляються", – розповів науковець.

За його словами, перших мертвих птахів у районі села Соляного біля основи Арабатської стрілки місцеві жителі почали знаходити 15 вересня.

Крім того, сказав він, "ми почали обстеження з південної ділянки в районі села Леніне, зареєстрували велику кількість загиблих птахів. На відрізку узбережжя вздовж ООПТ (Ботанічний заказник "Арабатський" – УНІАН) ми виявили не менше 600 мертвих птахів. На ділянці від ООПТ до основи Арабатської стрілки – понад 900 трупів. Велика частина загиблих птахів – це пірникоза чорношия, але зустрічалися також пеганки, морські голубки, одиночні чомги, реготухи й озерні чайки. Аналогічну картину ми спостерігали уздовж узбережжя Сиваша до села Соляного", – зазначив Прокопов.

Читайте такожЧастині Росії та Криму загрожує водна катастрофа: російський вчений назвав терміниНа думку вченого, ймовірною причиною загибелі птахів може бути вірусна інфекція.

"Пірникози – "пролітні" птахи, в Криму лише зимують. Можливо, вони занесли інфекцію на своїх крилах", – припускає він.

На сайті кримського вишу, де працює Прокопов, інформація про масову загибель птахів відсутня. Одна з найбільш відомих у Криму асоціацій "Екологія і світ", яка відстежує екологічну обстановку на півострові, поки також не повідомляла про масову загибель птахів на Сиваші.

Згодом начальник відділу внутрішнього контролю та нагляду південного міжрегіонального управління Россільгоспнадзору Олександр Санніков назвав "пересічною" ситуацію з масовою загибеллю птахів у Криму, яку зафіксували на Сиваші.

"Це звичайна ситуація. Громадянам боятися нічого. Вже сьогодні нами спільно з державною ветеринарною службою проводяться всі необхідні заходи, які дозволять локалізувати вогнище. Першочерговим завданням є утилізація загиблих птахів. Також буде проведено обхід подвір'їв із метою виявлення загибелі домашньої птиці", – сказав Санніков місцевим ЗМІ.

Інформацію про загибель птахів також підтвердив голова Держкомітету з ветеринарії російського уряду Криму Валерій Іванов. За його словами, зараз вживаються заходи, щоб захворювання перелітних птахів не поширювалося, щоб не передалося домашній птиці в особистих підсобних господарствах Ленінського району Криму.

Нагадаємо, РФ окупувала Крим у 2014 році. Україна та низка держав світу не визнали півострів російським та запровадили проти агресора санкції.

Україна перестала постачати воду в Крим, і на півострові виникли проблеми – почали пересихати ставки й річки, міліли водосховища.

Автор: Тамара Отовська