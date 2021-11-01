За словами президента, Кримський півострів з його унікальними флорою і фауною Росія перетворила на свою військово-морську базу, а на окупованій частині Донбасу наразі спостерігається затоплення шахт, деградація грунту і брак питної води.

Президент України Володимир Зеленський назвав окуповані Росією Крим і Донбас двома екобомбами в центрі Європи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський заявив під час виступу на конференції ООН з питань зміни клімату COP26 у Глазго (Великобританія).

"Щоб подолати глобальне потепління, нам необхідне глобальне потепління у відносинах держав, де щороку тане довіра. Домовленості нічого не варті, якщо для когось - це просто слова. І щодо екологічних угод, і щодо тих, що не стосуються довкілля. У 1994 році Україна отримала гарантії безпеки, які, на жаль, не були виконані, а планета отримала дві екобомби у центрі Європи - окуповані Крим та частина нашого українського Донбасу", - зазначив він.

За словами президента, Кримський півострів з його унікальними флорою і фауною Росія перетворила на свою військово-морську базу, а на окупованій частині Донбасу наразі спостерігається затоплення шахт, деградація грунту і брак питної води.

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"І все це зараз. Це спільна загроза для усього світу. У нас час лихо, де б воно не сталося, стосується абсолютно усіх. Це доводить вибух на Чорнобильській АЕС, від якого постраждала не лише Україна, а десятки країн світу", - наголосив глава держави.

Раніше Зеленський прокоментував використання українськими військовими безпілотника Bayraktar на Донбасі. За словами глави держави, Україна і далі буде застосовувати БПЛА для свого захисту.

Як відомо, Росія почала агресію проти України навесні 2014 року, провівши спочатку в Криму, а потім на частині Донбасу "референдуми". Згодом на сході були розв'язані бойові дії, який РФ продовжує вести проти України досі.

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Автор: Антоніна Доломанжи