Виходом із ситуації може бути введення додаткової плати з боку покупця за одноразову упаковку товару.

Компанія Coca-Cola є основним виробником пластикових пляшок і жерстяних банок, що забруднюють пляжі у Великій Британії.

Про це повідомляє The Guardian.

Благодійна організація Surfers Against Sewage (SAS) провела дослідження, в рамках якого близько 4 тис. добровольців збирали сміття на пляжах.

Під час акції волонтери пройшли близько 11 тис.миль (17,7 тис. км) і зібрали упаковки 10 тисяч товарних знаків, які належать 328 компаніям.

Причому 65% всього зібраного сміття припадає лише на 12 компаній: Coca-Cola, PepsiCo, AB InBev, Mcdonald's, Mondelez International, Heineken, Tesco, Carlsberg Group, Suntory, Haribo, Mars і Aldi.

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У SAS вважають виходом із ситуації систему "повернення депозиту", яка передбачає додаткову плату з боку покупця за одноразову упаковку товару. При цьому він може отримати гроші назад, якщо здасть порожню тару в пункт прийому.

У Coca-Cola вже висловили жаль щодо цього.

"Вся наша упаковка на 100% придатна для вторинної переробки. Наша мета — переробляти якомога більше, щоб випускати упаковки заново", - стверджують в компанії.

Автор: Станислав Кожемякин