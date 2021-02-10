Напій у нових пляшках має з'явитися в США у 2021 році.

Coca-Cola Co. оголосила про повний перехід у США на пляшки з переробленого пластику.

Як повідомляє Bloomberg, компанія впевнена, що це значний крок у боротьбі з пластиковими відходами, які забруднюють водні ресурси планети.

Читайте такожНайпопулярніший пляж Балі після шторму перетворився на звалище: шокуюче фотоПовністю відмовлятися від пластику Coca-Cola не збирається, однак перехід на перероблені матеріали може скоротити використання нового пластику у Північній Америці більш ніж на 20% у порівнянні з 2018 роком.

Передбачається, що напій у нових пляшках жителі США зможуть придбати вже у 2021 році, а до завершення 2022 року «екологічне» пакування отримає також Sprite у прозорих пляшках.

За даними екологічної кампанії «Break Free From Plastic», у 2020 році Coca-Cola, Nestlé та PepsiCo третій рік поспіль виявляються найбільшими компаніями-забрудниками пластиком у всьому світі.

Того ж року Coca-Cola заявляла, що не планує повністю відмовлятися від одноразових пластикових пляшок, оскільки на них існує попит, а споживачам подобається, що пляшка легка і її можна кілька разів закривати та відкривати. Натомість у компанії пообіцяли до 2030 року використовувати у виробництві пакування щонайменше 50% переробленого матеріалу.

«Бізнес не буде бізнесом, якщо ми перестанемо орієнтуватися на запити покупців», — розповіла BBC віце-президент компанії Беа Перес, додавши, що зміни мають бути поступовими для споживачів.

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Переклад: Катерина Комолова