Тіло ведмедя виявили на Алясці. Ця смерть стала першою у своєму роді у світі.

На Алясці білий ведмідь став першим представником свого виду, який загинув від пташиного грипу, відомого як HBN1.

Тварина харчувалася тушами мертвих птахів, заражених цією хворобою, розповів державний ветеринар доктор Боб Герлах виданню Alaska Beacon. Тіло ведмедя виявили на Алясці. Ця смерть стала першою у своєму роді у світі.

"Це перший зафіксований випадок загибелі білого ведмедя де-небудь від цієї хвороби", - сказав Герлах. Білі ведмеді зазвичай полюють і поїдають тюленів, яких знаходять на кризі, але їм не потрібно ковтати заражених птахів, щоб заразитися хворобою. Вірус може зберігатися в навколишньому середовищі, особливо в холодному, розповів виданню Герлах.

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За даними ветеринарної служби штату, від цієї хвороби загинули й інші види тварин в штаті, в тому числі руді лисиці і бурі ведмеді.

У листопаді 2023 року дослідники з Великобританії визначили, що вірус "може сигналізувати про одну з найбільших екологічних катастроф сучасності", якщо він почне викликати масову смертність в колоніях пінгвінів. Фахівці в регіонах, де мешкають птахи, в даний час відстежують рівень смертності.

Інші новини екології

Білі ведмеді худнуть через танення морського льоду в Арктиці. Такого висновку дійшли дослідники з Полярного наукового Центру, дослідження ссавців в Баффіновій бухті яких опубліковано в журналі Ecological Applications. Ці зміни пов'язані з тим, що через глобальні зміни клімату морський лід в затоці Баффіна тане раніше і утворюється пізніше.

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