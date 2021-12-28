У Берлінському зоопарку у віці 37 років померла найстаріша біла ведмедиця в Європі.

Про це повідомляється на сайті зоопарку.

Ведмедиця Катюша страждала серцевим захворюванням протягом декількох років. 24 грудня хранителі зоопарку знайшли її тіло у вольєрі.

Катюша народилася в 1984 році в зоопарку Карлсруе і приїхала до столиці, коли їй було близько року. Власного потомства у неї не було.

Читайте такожУ Чорнобилі в стадії здичавілих корів з'явився новий лідер: він "посунув" підсліпуватого попередника (фоторепортаж)Відзначається, що білі ведмеді в природному середовищі існування живуть максимум від 25 до 30 років.

"Ми, звичайно, дуже уважно спостерігали за нею протягом останніх кількох років. Завдяки оптимальному ветеринарному догляду і щоденному лікуванню Катюша дожила до такого величавого віку білого ведмедя. На свій останній день народження в листопаді вона навіть з'їла рибний пиріг", - розповів директор зоопарку Андреас Кнерій.

Відзначається, що з 2015 року білий ведмідь занесений до Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи як той, що "знаходиться під загрозою зникнення", його популяція оцінюється приблизно у 26 тисяч особин.

Раніше повідомлялося, що в румунських Карпатах українські туристи постраждали, тікаючи від ведмедиці, яка злякалася вибухів петард.

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