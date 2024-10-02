Спочатку пара сиділа на муляжі й так добре впоралися, що фахівці дали їй справжнє яйце.

У зоопарку Сан-Дієго пара одностатевих фламінго виховує пташеня після успішного спільного висиджування яйця.

Як повідомили в зоопарку, пара на початку цього року сиділа на муляжі і так добре впоралася, що фахівці дали їм справжнє яйце. За словами представників зоопарку, пташеня почувається чудово, пише Independent. Кадри, опубліковані зоопарком, показують маленьке пухнасте сіре пташеня, про яке піклуються його прийомні батьки.

"Пара вдосконалила свої батьківські навички, чергуючи обов'язки з висиджування, і, підтримуючи пташеня ситим, завдяки молоку з зобів", - йдеться в повідомленні зоопарку.

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Фахівці зоопарку розповіли, що і самці, і самки фламінго можуть годувати пташенят зобним молоком, що виділяється з частини травного тракту фламінго, де зберігається їжа перед перетравленням. Секреція молока стимулюється вимогами голодного пташеняти.

Одностатеві пари фламінго

Це не перша історія успіху для одностатевих пар фламінго. Так, у зоопарку Великої Британії в серпні батьками стали Кертіс і Артур - пара чилійських тат-фламінго.

А в Данії в зоопарку Оденсе пара одностатевих пінгвінів "вкрала" пташеня у своїх родичів, вважаючи їх поганими батьками. У зоопарку тоді зазначили, що судячи з усього, пара пінгвінів Еліас і Еміль вирішили, що їхні родичі традиційної орієнтації просто ігнорують своє пташеня.

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