'Мотнув' до Криму та повернувся: у фламінго на Одещині є незвичайний сусід

Величезні птахи нічого не бояться, окрім російських "Шахедів".

У Національному природному парку "Тузлівські лимани" (Одеська область) зафіксовано присутність кучерявого пелікана з ім'ям Сіноє – птах з датчиком встиг побувати в окупованому Криму та "товаришує" з рожевими фламінго.

Як розповів доктор біологічних наук, співробітник парку Іван Русєв, під час війни величезні птахи мандрують над великими площами лиманів та шукають собі смачну їжу.

"Вони нікого не бояться, окрім "Шахедів", різних типів БПЛА та інших шумів війни. І є серед них один птах з ім'ям Сіноє зі супутниковим датчиком. Цей датчик було встановлено на пелікана у Румунії ще в травні 2024 року. Пелікан Сіноє вже декілька тижнів мандрує лиманами у нацпарку", - додав науковець.

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За його словами, величезному птаху комфортно по сусідству з іншими мешканцями заповідника.

"Йому добре поруч з рожевими пеліканами, фламінго, величезною кількістю куликів. Він навіть літав до нашого тимчасово окупованого Криму", - констатує Русєв.

Він наголошує, що цей вид птахів дуже вразливий, його занесено до Червоного списку Міжнародного Союзу Охорони Птахів. Також вчений оприлюднив схеми переміщення Сіноє. Зокрема, щоденні "подорожі" величезного пелікана і місця перебування за останні два тижні у нацпарку, переміщення за всі місяці з травня та місце, де пелікана помітили супутниковим датчиком.

Що відомо про цього пелікана

Пелікан кучерявий — вид птахів з родини пеліканових. Характерною ознакою цього птаха є пір'я на потилиці, часом доволі довге — через це він і дістав свою українську назву.

Маса тіла птаха сягає 12 кг, довжина тіла — 160—180 см, розмах крил — 280—295 см. Він живиться майже винятково рибою, і полює на неї як поодинці, так і групами. Склад живлення залежить майже цілком від наявності видів риб, придатних для пелікана, і дуже мало залежить від поведінки цих видів риб. Розмір виловлюваних пеліканами риб становить 3—50 сантиметрів. Живитись пелікани можуть іноді на значній (50—70 кілометрів) відстані від гніздових колоній.

Відповідно до критеріїв Міжнародного союзу охорони природи пелікан кучерявий віднесений до уразливих видів. Вид включено до Червоної книги України, до Конвенції з міжнародної торгівлі вимираючими видами дикої фауни й флори (CITES), Боннської та Бернської конвенцій, угоди AEWA.

Птахи у "Тузлівських лиманах"

Нагадаємо, у Національному природному парку "Тузлівські лимани" (Одеська обл.) зафіксовано велику кількість куликів, серед них співробітники заповідника виявили великого грицика, який прилетів з самої Фінляндії. Русєв розповів, що серед далеких мігрантів, який прибули до Одещини, є грицик великий. Кулики, особливо грицики жадібно зондують мул, поїдають смачних представників бентоса лиманів, серед яких домінують нереїси - багатощетинкові черв'яки та мотиль. Співробітники заповідника встановили, що серед пернатих гостей є такі, що долетіли з самої Фінляндії.

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