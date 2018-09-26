У Данії пара пінгвінів-геїв викрала пташеня

Пінгвіни помітили пропажу, але повели себе вкрай несподівано: самець зробив вигляд, що у нього ніколи не було дітей.

У Данії пара пінгвінів-гомосексуалів «вкрала» пташеня у своїх родичів, вважаючи їх поганими батьками.

Про це повідомляє портал DR. Тварини знаходяться в зоопарку Оденсе. Судячи з усього, пара пінгвінів Еліас і Еміль вирішили, що їхні родичі традиційної орієнтації просто ігнорують свого пташеня.

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Працівниця зоопарку Сенді Хедегаард Мунк розповіла, як сталося викрадання: самка в гетеросексуальній парі вирушила на сеанс миття, а дитина залишилася з самцем. Той знехтував своїми обов'язками, а гей-пара, побачивши ставлення батьків до пташеняти, просто відвела його до свого кутку і обступила для захисту.

Пінгвіни помітили пропажу, але повели себе вкрай несподівано: самець зробив вигляд, що у нього ніколи не було дітей, а самка хоч і кинулася на пошуки, але зробила це дуже неохоче і незабаром забула про них. В результаті було вирішено залишити пташеня в гей-пари.