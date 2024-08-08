На честь ювілею Тоні влаштують святковий пікнік.

Єдина в Україні горила на прізвисько Тоні 8 серпня свядкує свій День народження. Про це повідомляє прес-служба Київського зоопарку.

Як повідомляється, на честь 50-річного ювілею горилі влаштують іменинний пікнік.

"Пікнік на честь свята триватиме чотири дні поспіль, на улюбленій зеленій фазенді, що на Острові звірів", - повдіомили у зоопарку.

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Подивитися, як Тоні ласує смаколиками, можна щодня, з 8 до 11 серпня, о 10:30.

Графік роботи центральних кас зоопарку:

у понеділок - із 12:00 до 17:00;

з вівторка до неділі - з 10:00 до 17:00.

Вхід у зоопарк - до 17:00, перебування на території - до 18:30.

Горила Тоні - що відомо

Горилу Тоні доставили до Київського зоопарку у вересні 1999 року з Німеччини.

У середньому горили живуть від 30 до 45 років. Тому Тоні є довгожителем.

Кілька років тому у Тоні почалися проблеми зі шлунково-кишковим трактом внаслідок надмірного набору ваги. На той час його маса тіла досягла 230 кг. Зоологи та ветеринари разом з європейськими колегами провели детальне обстеження та призначили лікувальну дієту й спеціальні фізичні вправи. Зокрема, з раціону горили виключили варене м’ясо, замінивши його на рослинні корми з низькою калорійністю.

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