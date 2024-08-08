Єдина в Україні горила на прізвисько Тоні 8 серпня свядкує свій День народження. Про це повідомляє прес-служба Київського зоопарку.
Як повідомляється, на честь 50-річного ювілею горилі влаштують іменинний пікнік.
"Пікнік на честь свята триватиме чотири дні поспіль, на улюбленій зеленій фазенді, що на Острові звірів", - повдіомили у зоопарку.
Подивитися, як Тоні ласує смаколиками, можна щодня, з 8 до 11 серпня, о 10:30.
Графік роботи центральних кас зоопарку:
- у понеділок - із 12:00 до 17:00;
- з вівторка до неділі - з 10:00 до 17:00.
Вхід у зоопарк - до 17:00, перебування на території - до 18:30.
Горила Тоні - що відомо
Горилу Тоні доставили до Київського зоопарку у вересні 1999 року з Німеччини.
У середньому горили живуть від 30 до 45 років. Тому Тоні є довгожителем.
Кілька років тому у Тоні почалися проблеми зі шлунково-кишковим трактом внаслідок надмірного набору ваги. На той час його маса тіла досягла 230 кг. Зоологи та ветеринари разом з європейськими колегами провели детальне обстеження та призначили лікувальну дієту й спеціальні фізичні вправи. Зокрема, з раціону горили виключили варене м’ясо, замінивши його на рослинні корми з низькою калорійністю.