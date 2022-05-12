У зоопарку можна побачити тварин, врятованих з зони бойових дій.

Відсьогодні відновлює роботу Київський зоопарк - він працюватиме в режимі парку.

Про це повідомляється на сторінці зоопарку в Facebook.

Для відвідувачів зробили доступними для огляду вуличні експозиції, пташині озера та дендропарк. Через війну звіринець поповнився новими мешканцями.

"На вас вже чекають горила Тоні та бегемот Лілі у своїх літніх оновлених вольєрах, лемури на зелених острівцях, і звичайно - слон Хорас, леви, жирафи, олені, ведмеді, птахи та багато інших наших мешканців! Впродовж війни ми врятували та надали прихисток для 141 тварини і зараз забезпечуємо їх реабілітацію та приводимо до нормального стану. Тож тепер ви зможете побачити врятовану тигрицю Далілу, цілий "дитячий садочок" мавпенят, різноманітних черепах, птахів, ящірок тощо", - йдеться у повідомленні.

Режим роботи Київського зоопарку і вартість квитків

Час роботи квиткових кас - з 10:00 до 15:00, час знаходження на території зоопарку - до 16:30.

Вартість вхідних квитків залишається незмінною - 120 грн (дорослий) та 60 грн (пільговий).

Як повідомлялося, раніше журналісти з'ясували, як повномасштабна війна в Україні вплинула на тварин столичного зоопарку.