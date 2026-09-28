'Тихе полювання': на Волині знайшли велетенського білого гриба (фото)

Любителі "тихого полювання" вирушили до лісу в районі так званої "бетонки" й повернулися додому з повними відрами.

Після рясних дощів у лісах Маневиччини на Волині розпочався активний грибний сезон. Серед лісових знахідок цього разу особливо відзначився величезний білий гриб, вага якого сягнула 734 грамів. Світлиною незвичайної знахідки поділилися читачі луцького сайту новин "Конкурент".

Йдеться, що грибники вирушили до лісу в районі так званої "бетонки" й 25 вересня повернулися додому з повними відрами. Після дощів у місцевих лісах почали масово з'являтися різні види грибів – білі, красноголовці, польські, маслюки, бабки, а також зелениці та рижики.

Серед зібраних грибів було чимало білих – від зовсім молодих до вже великих екземплярів. Проте найбільше враження справив справжній гриб-велетень. Його вага становила 734 грами, що зробило знахідку головною окрасою цього "тихого полювання".

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Схоже, рясні опади створили сприятливі умови для росту грибів, і тепер ліси Маневиччини активно поповнюють свої запаси лісових дарів. Тож грибникам, які планують вирушити на тихе полювання, варто звернути увагу на ліси поблизу місцевої "бетонки" – схоже, грибний сезон там лише набирає обертів.

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Нагадаємо, у лісі знайшли лаковицю бузкову, яка маскується під квітку - гриб, який завдяки своєму кольору та формі легко вводить в оману. Йшлося, що природа ніби вирішила поекспериментувати з формою. Замість звичного грибного капелюшка краї лаковики вигинаються в різні боки й нагадують пелюстки, а схожість із квіткою посилює.

Особливо ефектно гриб виглядає восени, коли ліс поступово переходить у коричневі, сірі та золотисті відтінки, а землю вкривають пожовкле листя і старі гілки. Тоді яскрава лаковиця здається справжньою квіткою, яка випадково розцвіла посеред лісу.

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