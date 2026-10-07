Птах із Сибіру вперше долетів до Волині: чому він опинився так далеко від дому (фото)

У минулому ці пернаті долітали навіть до країн Західної Європи.

У Ківерцівському національному природному парку "Цуманська пуща", що на Волині,вперше помітили горіхівку крапчасту (Nucifraga caryocatactes).

Як повідомляють у нацпарку, птах може належати до сибірської популяції, представники якої під час масових переміщень долають тисячі кілометрів. Зазначається, що цю пташку помітили працівники парку поблизу села Діброва у лісі.

Спочатку птах годувався на землі, а потім перелетів на дерево та почав переміщуватися з гілки на гілку. Горіхівка підпускала спостерігачів досить близько, тому її вдалося сфотографувати.

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Цікаво, що ця зустріч відбулася на тлі масової інвазії горіхівок, яку нині спостерігають у різних регіонах України. У цьому випадку "інвазія" не означає появу чужорідного чи інвазивного виду. Йдеться про природне явище, коли в окремі роки велика кількість птахів залишає межі звичного ареалу або значно розширює територію своїх переміщень.

"У горіхівки такі масові переміщення можуть бути пов'язані, зокрема, з неврожаєм насіння хвойних дерев – основного кормового ресурсу птахів", - пояснюють дослідники.

Горіхівка крапчаста переважно є осілим видом, однак північні та східні популяції, зокрема сибірський підвид N. c. macrorhynchos, здатні здійснювати надзвичайно далекі переміщення. Саме цей підвид відомий масовими перельотами із Сибіру далеко на захід Європи.

Сибірська горіхівка відома і в Україні як підвид, який залітає під час таких інвазій. Тож не виключено, що птах, якого помітили на Волині, належить саме до цієї популяції та подолав тисячі кілометрів. Під час великих інвазій сибірські горіхівки долітали навіть до Західної Європи.

"У минулому під час великих інвазій сибірські горіхівки долітали навіть до Західної Європи – зафіксовані переміщення на кілька тисяч кілометрів", - йдеться у повідомленні.

Для "Цуманської пущі" ця знахідка стала важливою, адже горіхівка крапчаста поповнила список видів птахів, зафіксованих на території парку.

Що відомо про горіхівку крапчасту

Загальна довжина досягає 30–36 см, важить 125–200 г. Має помірну голову, Раніше УВНІАН повідомляв, що довгий та тонкий дзьоб, витягнутий хвіст. Забарвлена у темний коричнево–бурий колір з білими плямами, яких немає тільки на верхній стороні голови. На кінці хвоста світла облямівка.

Полюбляє лісисті місцини, віддає перевагу ялиновим, кедровим лісам. Веде осілий спосіб життя, здійснюючи лише місцеві кочівлі. Вправно стрибає по гілках хвойних дерев, а також підвішується до шишок, їсть, висячи на них. Згідно з відкритими джерелами, живиться вона здебільшого насінням сибірської сосни, ялини та комахами, а також поїдає різні ягоди, іноді дрібних птахів і їх яйця, земноводних та рептилій. При запасанні кормів горіхівка збирає горіхи в особливий мішечок, що знаходиться під язиком. У ньому виявляли по 50, 100 і навіть 120 кедрових горіхів.

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