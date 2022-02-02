Власник тварини пообіцяв добровільно передати його в притулок.

Леву, якого чоловік на Прикарпатті тримав у дворі, знайшли спеціалізований притулок. Після адаптації дику тварину передадуть в один з національних парків Африки.

Про це повідомляє прес-служба Державної екологічної інспекції у Telegram.

"До Державної екологічної інспекції Карпатського округу надійшла інформація про утримання в неволі тварини екзотичного для України виду - лева, який перебуває у приватній власності в селі Старуня Богородчанського району Івано-Франківської області", - йдеться в повідомленні.

Одна з благодійних організацій "Міжнародний благодійний фонд "Порятунок диких тварин" погодилася прийняти лева. При цьому власник тварини пообіцяв добровільно передати його в притулок. Наразі узгоджується процедура передачі.

У Держекоінспекції вказали, що після адаптації в притулку лев в рамках міжнародного співробітництва переїде в один з національних парків Африки, де буде жити в напіввільних природних умовах.

Як раніше повідомляв УНІАН, власник півторарічного Лева Роми погодився віддати дику тварину в спеціалізований притулок. В останні місяці лев жив прямо у дворі в одному з сіл Прикарпаття.

Власник запевняв, що купив лева, щоб врятувати від загибелі. Однак дозволу на утримання хижака у чоловіка немає.

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