Для левів влаштували святкове полювання.

В Києві одразу чотири леви святкують 13-й день народження зі святковим квестом.

Про це повідомили у Київському зоологічному парку.

Самцю Геркулесу та трьом самкам - Крістіні, Вілії та Даші - виповнюється 13 років. З цієї нагоди в зоопарку для левів влаштували триденне полювання за м’ясними смаколиками.

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Як повідомляє ТСН, подарунки для тварин сховали у паперові коробки, мішки та дерев'яні кошики. Ласуватимуть звірі яловичиною, індичкою та кроликом.

"Винюхати, дострибнути, дістати, відібрати, розпакувати та першим смакувати – це справжній святковий квест для нашої четвірки", - розповіли в зоопарку.

Нагадаємо, власник півторарічного лева Роми. який останніми місяцями жив просто у дворі в одному з сіл Прикарпаття, погодився віддати дику тварину до спеціалізованого притулку.

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