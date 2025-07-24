Основні шляхи проникнення синього краба — баластні води суден і природне розселення через Босфор із Середземного моря.

На північно-західному узбережжі Чорного моря зафіксовано активне поширення хижака – синього краба, який загрожує місцевим видам молюсків, дрібних ракоподібних та молоді риб. Про це заявила Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

"На північно-західному узбережжі Чорного моря зафіксовано активне поширення інвазійного виду — синього американського краба (Callinectes sapidus). Цей хижий вид, родом з Атлантики, стрімко просувається від турецьких та болгарських берегів у напрямку до українського узбережжя та дельти Дунаю", - наголошують екологи.

Небезпека в тому, пояснюють екологи, що синій краб - активний хижак і сильний конкурент - він загрожує місцевим видам молюсків, дрібних ракоподібних та молоді риб. Цей представник сімейства ракоподібних порушує баланс прибережних екосистем, особливо в умовах зміни клімату, до яких добре адаптується.

Відео дня

За даними фахівців, основні шляхи проникнення в регіон "непроханого гостя" — баластні води суден і природне розселення через Босфор із Середземного моря. Перші знахідки цього крабу в Україні були у 2019 році, а наразі вид виявлено в районі дельти Дунаю.

Водночас у державній інспекції заспокоюють: досвід Італії, Греції та Туреччини показує, що контрольований вилов синього краба може не лише зменшити його вплив на екосистему, а й приносити прибуток — його м'ясо високо цінується у гастрономії.

Тому важливо вести постійний моніторинг поширення синіх "красунчиків", розробити науково обґрунтовану політику регулювання його чисельності та розглядати його не лише як загрозу, а і як потенційний ресурс за умови сталого підходу.

Мешканців Дніпропетровщини здивувала міграція жаб

Як писав УНІАН, в Україні зафіксували велику кількість земляних жаб. За словами очевидців, численні групи жаб на вулицях міста Нікополь на Дніпропетровщині пересувалися групами не лише в зелених зонах, але й на тротуарах.

Біологів кажуть, що нічого надзвичайного у цьому явищі немає - таке трапляється щороку, зазвичай після дощів, бо земляні жаби особливо активні в умовах підвищеної вологості. Ці істоти починають мігрувати на нові місця, шукаючи їжу та місця для відкладання ікри. Зазвичай люди цього не помічають, але, коли на шляху жаб трапляються населені пункти, вони попадають у поле зору жителів міст.

Вас також можуть зацікавити новини: