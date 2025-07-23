Біологи кажуть, що нічого екстремального не відбувається, а жаби - взагалі дуже корисні тваринки.

Нещодавно в Україні зафіксували нашестя сарани, а тепер до неї додалася ще й велика кількість земляних жаб. Зокрема їх помітили у великій кількості на вулицях міста Нікополь на Дніпропетровщині, пише kamenskoe.city.

Повідомляється, що жаби пересувалися групами не лише в зелених зонах, але й на тротуарах. Кадри цього явища активно поширювали в соціальних мережах місцеві мешканці.

За словами біологів, нічого надзвичайного у цьому явищі немає. Таке трапляється щороку, переважно після дощів. Справа в тому, що земляні жаби стають особливо активними в умовах підвищеної вологості. Вони починають мігрувати на нові місця, шукаючи їжу та місця для відкладання ікри. Зазвичай цей процес залишається поза увагою широкої громадськості, але, коли на шляху цих істот трапляються населені пункти, це викликає подив людей, не обізнаних із цим явищем.

Біологи зазначають, що жаби є важливою частиною екосистеми, оскільки вони поїдають комах і слимаків, регулюючи їхню чисельність і тим самим захищаючи сади та поля від шкідників. Так, одна доросла жаба за добу може нейтралізувати близько пів сотні комах, включно із шкідниками.

Як пояснили у Державній екологічній інспекції, на території Дніпропетровщини мешкає кілька видів жаб, серед яких ропуха звичайна, жаба озерна та квакша. Жодна з них не становить небезпеки для людини. Тож загалом присутність цих істот є позитивним фактором.

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