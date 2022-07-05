У цих регіонах влада запровадить нормування води для будинків і підприємств.

Італія оголосила надзвичайний стан у регіонах навколо річки По, на яку припадає близько третини сільськогосподарського виробництва країни та яка зазнала найсильнішої посухи за 70 років.

Як пише Reuters, урядова постанова дозволить місцевій владі скоротити бюрократичну тяганину та негайно вжити заходів, якщі вони вважають це за потрібне, наприклад, запровадити нормування води для будинків і підприємств.

Згідно із заявою, надзвичайний стан торкнеться п’яти північних регіонів країни, це Емілія-Романья, Фріулі-Венеція-Джулія, Ломбардія, П'ємонт і Венето.

На вирішення проблем із посухою було виділено 36,5 млн євро. В майбутньому можуть бути вжиті додаткові заходи для боротьби з посухою.

Італійські ЗМІ повідомляли, що прем’єр-міністр Маріо Драгі також розглядав можливість призначення уповноваженого для координації заходів реагування на посуху, подібно до того, як уряд призначив відповідального з нагляду за кризою, пов’язаною з коронавірусом.

Як повідомляв УНІАН, у Мінекології заявили, що Україна постраждає від зміни клімату, але нерівномірно. Найсильніше від змін клімату постраждають Черкаська, Херсонська, Кіровоградська, Полтавська та Вінницька області. Згідно зі звітом, Харківській, Кіровоградській, Львівській, Луганській та Житомирській областях загрожує зниження с/г виробництва, зростання рівня бідності.

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