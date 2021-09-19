Інші держави, у тому числі й Україна, недостатньо роблять для протидії змінам клімату.

Лише одна країна світу вжила достатньо заходів для того, щоб обмежити зростання середньої температури на Землі показником у 1,5 градуса за Цельсієм.

Як повідомляється в звіті організації Climate Action Tracker, цією країною є Гамбія. Інші держави, у тому числі й Україна, недостатньо роблять для протидії змінам клімату.

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Зазначається, що цілі більшості країн зі зменшення викидів в атмосферу залишаються критично або надзвичайно недостатніми для протидії змінам клімату. До 2030 року викиди вуглекислого газу в світі необхідно скоротити на 50%, щоб протидіяти глобальному потеплінню. Утім, згідно зі звітом, більшість країн не планують настільки скорочувати викиди. Якщо викиди залишать на теперішньому рівні через 10 років, тоді світ не зможе утримувати зростання температури на рівні 1,5 градуса за Цельсієм.

Серед розвинених країн лише Велика Британія визначила національні цілі зі зменшення викидів, які можуть допомогти стримати глобальне потепління в межах 1,5°С. Деякі є близькими до цього (ЄС, Німеччина, Норвегія).

Особливе занепокоєння в експертів викликали уряди - Австралії, Бразилії, Індонезії, Мексики, Нової Зеландії, Росії, Сінгапуру, Швейцарії та В'єтнаму - які взагалі не спромоглися зменшити плани щодо викидів вуглекислого газу - вони подали ті самі або навіть менш амбітні цілі на 2030 рік, ніж у 2015 році.

Експерти кажуть, що наразі лише Гамбія спромоглася вжити потрібні заходи для зменшення зростання середньої температури.

Експерти аналізували кліматичні цілі 36 країн світу та загалом Європейського Союзу щодо кількості викидів вуглекислого газу до 2030 року. Приблизно 70 країн не представили свої цілі, тому до звіту їх не включали.

Як повідомляв УНІАН, згідно з новою доповіддю ООН, пандемія COVID-19 не уповільнила процес зміни клімату, а викиди вуглекислого газу швидко відновлюються після тимчасового спаду через економічне уповільнення та не наближаються до цілей скорочення. Концентрація парникових газів у атмосфері продовжує залишатися на рекордно високих рівнях, що призведе до небезпечного потепління планети. Підвищення глобальної температури посилює руйнівні екстремальні погодні умови в усьому світі, що поступово впливає на економіку та суспільство.

Вчені зазначають, що відповідно до планів щодо зменшення викидів парникових газів, які подали майже 200 країн, світ не зможе досягти мети щодо обмеження глобального потепління на 2 градуси.

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Автор: Олександр Топчій