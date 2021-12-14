Температуру, яка більше підходить для Середземного моря, ніж для Арктики, зафіксували ще влітку 2020 року.

Всесвітня метеорологічна організація визнала новим температурним рекордом Арктики температуру повітря в 38°C, яка була зафіксована в російському місті Верхоянськ 20 червня 2020 року.

Як повідомляється на сайті ВМО, температуру, яка більше підходить для Середземного моря, ніж для Арктики, була виміряна на метеорологічній станції спостереження під час надзвичайної та тривалої сибірської спеки.

Зазначається, що того року протягом більшої частини літа середня температура в арктичній зоні Сибіру перевищувала норму на 10 градусів. Це спричиняло руйнівні пожежі в Сибіру, ​​викликало масштабну втрату морського льоду та відіграло важливу роль у тому, що 2020 рік було визнано одним із трьох найтепліших років в історії спостережень.

"Цей новий для Арктики рекорд є одним із серії спостережень, які відправлені в Архів даних ВМО про екстремальні метеорологічні та кліматичні явища і стали тривожним сигналом зміни нашого клімату. У 2020 році також було зафіксовано новий температурний рекорд (18,3°C) для Антарктичного регіону", - сказав генеральний секретар ВМО Петтері Таалас.

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Також він зазначив, що дослідники ВМО працюють над перевіркою показань температурних рекордів у каліфорнійській Долині смерті й на італійській Сицилії.

"Наразі дослідники ВМО працюють над перевіркою температурних показників у 54,4°C, зареєстрованих у 2020 та 2021 роках у найспекотнішому місці світі – Долині Смерті у Каліфорнії, та підтвердженням нового температурного рекорду для Європи в +48,8°C, зареєстрований на італійському острові Сицилія цього літа. Архів даних ВМО про екстремальні метеорологічні та кліматичні явища ще ніколи не проводив так багато одночасних досліджень", - підкреслив Таалас.

У ВМО зазначили, що Арктика є одним із регіонів світу з найшвидшим потеплінням і цей регіон нагрівається вдвічі більше, ніж у середньому по всьому світу.

Як повідомляв УНІАН, нове дослідження показало, що в Арктиці випаде більше дощів, ніж снігу на десятиліття раніше, ніж передбачалося. Це призведе до вимирання тварин і танення вічної мерзлоти. Останні кліматичні моделі показали, що вже до 2050-2080 років осінні дощі будуть переважати над снігопадами. Перехід від снігу до дощу викликаний швидким потеплінням і втратою морського льоду в результаті кліматичної кризи.

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Автор: Олександр Топчій