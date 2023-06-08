Каховське водосховище внаслідок підриву ГЕС стрімко мілішає. Подекуди вода війшла на десятки метрів.

Як повідомляє "Радіо Свобода", у Нікопольському районі Дніпропетровської області вода у водосховищі відійшла на понад 30 метрів. Видання опублікувало відео, на якому видно масштаби мілішання.

Як повідомила місцева влада, через критичне падіння рівня води там зупинена робота двох з трьох найбільших водоканалів Нікопольщини.

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Підрив Каховської ГЕС

У ніч на 6 червня російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, у результаті чого самі ж зазнали втрат. Так, за даними Інституту вивчення війни (ISW), унаслідок підриву дамби Каховської ГЕС було зруйновано багато укріплень першої лінії оборони ворога на лівому березі Дніпра.

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За добу рівень води у Каховському водосховищі зменшився майже на метр, водозливна гребля продовжує руйнуватися.

В результаті теракту постраждали десятки населених пунктів, в тому числі і Херсон. У місті Гола Пристань окупанти виганяють мешканців двоповерхових будинків і заселяються самі. Ситуація в населеному пункті Козачі Лагері ще гірша. Люди опинилися в пастці, тому що загарбники заблокували всі маршрути евакуації. 

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