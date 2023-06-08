Аналітики припускають, що РФ підірвала дамбу через страх, що ЗСУ форсують Дніпро.

Внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС зруйновано багато укріплень першої лінії оборони росіян на лівому березі Дніпра.

Про це заявляють в Інституті вивчення війни (ISW). За словами аналітиків, руйнування греблі Каховської ГЕС значно змінює географію і топографію херсонської ділянки фронту. Затоплення серйозно порушує підготовлені російські оборонні позиції на східному березі Дніпра, зокрема позиції на першій лінії в Голій Пристані та Олешках.

"Руйнування дамби Каховської ГЕС впливає на російські військові позиції на східному березі Дніпра. Повінь зруйнувала багато російських польових укріплень першої лінії, які російські військові мали намір використовувати для захисту від українських атак. Швидка повінь, ймовірно, змусила російський особовий склад і військову техніку відступити з основних точок концентрації російських військ в Олешках і Голій Пристані. Раніше російські війська використовували ці позиції для обстрілу міста Херсон та інших населених пунктів на правому березі Дніпра", - зазначають аналітики.

Повінь також знищила російські мінні поля вздовж узбережжя, а підрозділи росіян поспіхом відійшли на 5-15 км від зон затоплення. Відтак, росіяни тепер не можуть здійснювати артобстріли.

Тим часом росіяни ігнорують той факт, що втратили свою лінію оборони, акцентуючи на тому, що ЗСУ тепер важче форсувати Дніпро. В ISW наголошують, що не дають жодних оцінок, чи намагалися українські сили перетнути Дніпро або з якою метою вони могли це зробити.

"Але явне занепокоєння в російському військовому інформаційному просторі свідчить про те, що страх перед такою переправою і переконання, що вона вже відбувалася або була неминучою, був присутній у свідомості росіян, які уважно стежили за війною, незадовго до того, як дамба була зруйнована", – йдеться у звіті інституту.

Підрив Каховської ГЕС

У ніч на 6 червня 2023 року російські військові підірвали Каховську ГЕС. В результаті теракту постраждали десятки населених пунктів, в тому числі і Херсон. У місті Гола Пристань окупанти виганяють мешканців двоповерхових будинків і заселяються самі. Ситуація в населеному пункті Козачі Лагері ще гірша. Люди опинилися в пастці, тому що загарбники заблокували всі маршрути евакуації.

У свою чергу президент Володимир Зеленський заявив, що шокований недостатньою реакцією таких міжнародних організацій, як ООН і Червоний Хрест на становище, в якому опинилися українці через підрив Каховської ГЕС. За його словами, люди з дахів своїх підтоплених будинків можуть спостерігати потопельників.

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