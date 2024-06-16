Тепер тваринка може жити спокійним життям в гарних умовах.

Капібара Тоха через місяць після порятунку та лікування нарешті зміг вийти у природний вольєр. Тепер на нього очікує тривала реабілітація та знайомство з іншими тваринками. Про це повідомила пресслужба Київського зоопарку.

На відео можна побачити просторий вольєр та зручності, які працівники облаштували для Тохи. Серед них є м'яке місце, зроблене з сіна для відпочинку капібари. Також після новосілля Тоха вже встиг посмакувати яблуками.

Працівники Київзоо зазначили, що місяць тому волонтери вивезли Тоху з території, яка була під постійним обстрілом російських окупантів.

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"Тварина перебувала у сильному стресі та мала контузію", - зазначили у відеоповідомленні.

Тепер Тоха пройшов етап необхідного лікування та влаштовується у зеленому маєтку на березі басейну з водоспадом. Відвідати тваринку у Київському зоологічному парку можна в кінці копитного ряду біля слоновника, додають працівники закладу.

Наслідки війни для тварин в Україні

Як писав УНІАН, на території Чорнобиля від ворожої міни загинув червонокнижний кінь. За цим фактом проінформовано відповідні організації.

"Прикордонники акустично задокументували факт мінного вибуху в межах зони відчуження ЧАЕС. Як з’ясувалось, на міні підірвався дикий кінь породи Пржевальського", - зазначили в ДПСУ.

Також повідомлялось, що у Запоріжжі через російські удари по ДніпроГЕС масово гине риба. Мертву рибу було виявлено в затоці в районі урочища "Вирва".

"Проби води показали перевищення показників. В екоінспекції вважають, що це може свідчити про підвищену концентрацію у воді певних хімічних сполук, зокрема гідроксидів", - розповіли журналісти ТСН.

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