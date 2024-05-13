Це єдиний представник конеподібних у дикій фауні, табуни яких були акліматизовані у Чорнобильській зоні відчуження.

В Україні від російської міни загинув червонокнижний кінь. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

"Прикордонники акустично задокументували факт мінного вибуху в межах зони відчуження ЧАЕС. Як з’ясувалось, на міні підірвався дикий кінь породи Пржевальського", - розповіли ДПСУ.

Йдеться, що фіксування прикордонний наряд здійснив днями, під час виконання завдань в межах зони відчуження Чорнобильської АЕС.

Відео дня

В ході перевірки ділянки за допомогою безпілотного літального апарату, в межах природоохоронної території, а саме - Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника, що перебував під окупацією російських військ, виявлено загиблу тварину.

Як з’ясувалось, на міні підірвався дикий кінь породи Пржевальського. За даним фактом проінформовано відповідні організації.

Прикордонники наголошують, що цей вид диких коней з XX століття рахується зниклим в природі, проте зберігся в деяких зоопарках, після чого відбулася його реінтродукція у природу. Це єдиний представник ряду конеподібних у дикій фауні України, табуни яких були акліматизовані у Чорнобильській зоні відчуження та проживають там самостійно без людського втручання.

"На жаль, збройна агресія Росії - це єдине втручання в кількісну популяцію цих червонокнижних тварин", - констатують прикордонники.

Вбивство тварин росіянами в Україні

У 2022 році НАЕК "Енергоатом" попереджав, що своїми діями на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції російські загарбники вбивають диких тварин. Зокрема, це відбувається через мінування периметра навколо атомної електростанції. Тобто, окупанти завдають шкоди не лише інфраструктурі захопленої Запорізької атомної електростанції, а й довкіллю і тваринам. Через мінування периметра навколо АЕС тільки за три місяці було зафіксовано щонайменше 30 підривів собак, лисиць та диких кабанів на закладених мінах.

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