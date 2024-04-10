У воді виявили підвищену концентрацію хімічних сполук, зокрема гідроксидів.

У Запоріжжі зафіксували масову загибель риби після ударів по Дніпровській ГЕС.

Як йдеться у сюжеті ТСН, до таких висновків схиляються фахівці Державної екологічної інспекції Південного округу.

Зазначається, що мертву рибу виявили в затоці в районі урочища "Вирва".

"Проби води показали перевищення показників. В екоінспекції вважають, що це може свідчити про підвищену концентрацію у воді певних хімічних сполук, зокрема гідроксидів", - мовиться у сюжеті.

Таку зміну показників, найвірогідніше, могли спричинити викиди після ворожих ударів по ГЕС.

Ракетний удар по Дніпровській ГЕС – деталі

Під час масованої ракетної атаки 22 березня росіяни вдарили по Дніпровській ГЕС у Запоріжжі. Загалом по ній влучили 8 ракет – більшість по машинній залі, але деякі поцілили в саму греблю. ГЕС перестала працювати як електростанція. Спеціалісти запевнили, що небезпеки руйнування греблі наразі немає.

Внаслідок влучання у ДніпроГЕС зафіксовано засмічення ґрунтів та витік нафтопродуктів у річку Дніпро.

За словами гендиректора "Укргідроенерго" Ігоря Сироти, швидко відновити ДніпроГЕС не вдасться. Поверхневий огляд дає розуміння, що на відновлення до стану проєктного рішення потрібні роки.

Вас також можуть зацікавити новини: