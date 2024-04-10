У Запоріжжі зафіксували масову загибель риби після ударів по Дніпровській ГЕС.
Як йдеться у сюжеті ТСН, до таких висновків схиляються фахівці Державної екологічної інспекції Південного округу.
Зазначається, що мертву рибу виявили в затоці в районі урочища "Вирва".
"Проби води показали перевищення показників. В екоінспекції вважають, що це може свідчити про підвищену концентрацію у воді певних хімічних сполук, зокрема гідроксидів", - мовиться у сюжеті.
Таку зміну показників, найвірогідніше, могли спричинити викиди після ворожих ударів по ГЕС.
Ракетний удар по Дніпровській ГЕС – деталі
Під час масованої ракетної атаки 22 березня росіяни вдарили по Дніпровській ГЕС у Запоріжжі. Загалом по ній влучили 8 ракет – більшість по машинній залі, але деякі поцілили в саму греблю. ГЕС перестала працювати як електростанція. Спеціалісти запевнили, що небезпеки руйнування греблі наразі немає.
Внаслідок влучання у ДніпроГЕС зафіксовано засмічення ґрунтів та витік нафтопродуктів у річку Дніпро.
За словами гендиректора "Укргідроенерго" Ігоря Сироти, швидко відновити ДніпроГЕС не вдасться. Поверхневий огляд дає розуміння, що на відновлення до стану проєктного рішення потрібні роки.