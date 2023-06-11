В першу чергу загинули ті, хто не міг швидко пересуватися.

Підрив Каховської ГЕС спричинив масову загибель тварин та птахів. Багато птахів не змогли врятуватися від смертельної води, оскільки в цей період в них народжуються пташенята.

Таку заяву в ефірі Всеукраїнського телемарафону зробила Голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко, зазначивши при цьому, що найбільше постраждали популяції птахів в прибережних плавнях біля Каховської ГЕС.

"Коли ми говоримо про втрати живої природи – це і тварини, і плазуни, і птахи, і комахи. Ми говоримо про те, що кілька тисяч живих істот не змогли врятуватися. Вони апріорі не могли врятуватися, бо території навколо Каховської ГЕС були затоплені в дуже короткий проміжок часу", - зазначила експерт.

Вона також наголосила, що ані у тварин, ані у птахів не було часу на порятунок.

"Це були лічені години й такий залп води, такий вибух, що тварини просто не могли врятуватися. В першу чергу загинули ті, хто не міг швидко пересуватися. Дуже серйозно постраждали популяції птахів в прибережних плавнях, бо дуже багато вже мали пташенят. Дорослі птахи могли піднятися в повітря, але пташенят ніщо не могло врятувати і це покоління цінних птахів, нажаль, втрачено", - зазначила експерт.

За словами Тимочко врятуватися вдалося лише деяким тваринам та птахам, які були на дальніх плавнях.

Підрив ГЕС

6 червня 2023 року окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС, почався неконтрольований спуск води.

Зоопарк у Новій Каховці повністю затопило, майже 300 тварин загинули. До трагедії у зоопарку мешкали мавпи, єноти, віслюк, поні, нутрії, різноманітні птахи, дикобрази, бабаки, черепахи та багато інших видів. Евакуація була неможлива.

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