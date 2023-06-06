Росіяни обстрілювали "Казкову Діброву", влаштували блокпост і допитували працівників зоопарку.

Зоопарк "Казкова Діброва" у Новій Каховці повністю затопило внаслідок підриву росіянами Каховської дамби. Врятуватися змогли лише лебеді і качки, розповіла у коментарі UA Animals власниця парку Олена Навроцька.

На опублікованих у мережі відео видно наслідки потопу для зоопарку - уся територія у "високій воді".

У коментарі "УП.Життя" Навроцька зауважила, що усі тварини залишалися в парку з першого дня вторгнення, їх було неможливо вивезти. Тварини були заблоковані в парку, сам парк замінований, завалений деревами і переритий окопами.

За її словами, загинуло 300 тварин. До трагедії тут мешкали мавпи, єноти, віслюк, поні, нутрії, різноманітні птахи, дикобрази, бабаки, черепахи та багато інших видів.

"Евакуація була неможлива. Ми всіма силами намагалися зберегти тварин. Скільки зусиль було докладено, скільки людей допомагали рятувати тварин в таких жахливих умовах, практично ризикували життям. І ось тепер Діброви немає! Загинули 300 невинних тварин, наших улюблених вихованців. Анфісочка, Чарлік, поні Малиш, віслючок Ося, єнот Міша і всі…", - поділилась Навроцька.

Вказується, що росіяни обстрілювали "Казкову Діброву", влаштували блокпост і допитували працівників зоопарку. Їжу для тварин привозили небайдужі місцеві мешканці.

Підрив Росією Каховської ГЕС – головне

У ніч на 6 червня російські окупанти здійснили дистанційний підрив Каховської дамби, внаслідок чого понад 80 населених пунктів по обидва боки Дніпра Херсонської області опинились під загрозою затоплення.

За словами керівника ОП Андрія Єрмака, повністю зруйнована регіональна біосистема південної дельти Дніпра, а також причорномор’я. Почалися перебої з водою в окупованому Криму.

Наразі місцева влада проводить евакуацію населення з неокупованих територій у безпечні місця. Водночас громадян закликали також допомагати тваринам, щоб ті мали шанс вижити.

Підрив Каховської ГЕС є, зокрема, спробою окупантів призупинити процес деокупації ЗСУ та змістити вектор уваги суспільства з подій, які відбуваються у Бєлгородській області, висловилась заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Однак, за її словами, росіяни також затопили власні позиції. Існує реальна загроза масштабного змиву російських мінних полів та їхньої детонації у хаотичному порядку.

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