Тварина ніби позувала перед фотографом.

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику зафіксували рідкісну тварину – коня Пржевальського. Про це розповіли в установі, опублікувавши відповідне фото.

На світлині на тлі лісу можна побачити тварину, яка нібито дивиться прямо на фотографа.

"Зустрічайте – кінь Пржевальського! Не плутати зі звичайним конем: цей без сідла, без підков і, головне, без начальника! Вигляд суворий, характер незалежний, а графік роботи – "сам собі господар", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Становлення популяції коня Пржевальського у Чорнобильській зоні

Як писав УНІАН, кінь Пржевальського – підвид дикого коня, названий на честь свого першовідкривача – мандрівника Миколи Пржевальського. У минулому столітті ці тварини були винищені у природному середовищі, однак збереглися у зоопарках. Згодом відбулася їхня реінтродукція у дику природу. Зокрема, наприкінці 90-х років до зони відчуження перевезли трьох жеребців із Лозівського конезаводу, 10 жеребців і 18 кобил – із заповідника "Асканія-Нова". У 2004 році до Чорнобильської зони доправили ще 13 тварин із київського та одеського зоопарків, але, їх випустили без акліматизації – на жаль, вони загинули. Основу нової популяції склали два жеребці та 15 кобил, від яких почався розвиток популяції у зоні відчуження.

Цього року, попри декілька пожеж, які вирували у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику, коні там не тільки вціліли, а й отримали поповнення. Дослідники зафіксували двох вагітних кобилиць та маленьке лоша.

Вас також можуть зацікавити новини: