В районі Чорнобиля збільшився табун унікальних диких коней (фото)

Коні Пржевальського успішно оселилися у зоні відчуження багато років тому.

Попри декілька пожеж, які вирували у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику, там вціліли рідкісні тварини – коні Пржевальського. Ба більш, у родині цих дивовижних істот є поповнення, повідомило Державне агентство України з управління зоною відчуження.

Фахівці оприлюднили відповідні світлини. Йдеться, що на одному з фото - дві кобилиці коней Пржевальського, які ще очікують на появу потомства. На іншому – одна з них уже поруч зі своїм маленьким лошам.

Наголошується, що коні Пржевальського – рідкісний вид диких коней, який успішно оселився в Чорнобильській зоні після їх завезення сюди у 1998 році. В умовах заповідної території ці тварини мешкають у природному середовищі та формують власні табуни.

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"І кожне нове лоша – ще одне нагадування про те, наскільки дивовижним і непередбачуваним може бути життя дикої природи. І як на згарищі, де здавалося б вже нічого не може бути, поступово буде народжуватися нове життя", - додали в агентстві.

Світлини надано військовим з позивним "Нагетс".

Коні Пржевальського

Як писав УНІАН, кінь Пржевальського – підвид дикого коня, названий на честь свого першовідкривача – мандрівника Миколи Пржевальського. У XX столітті ці тварини були винищені у природному середовищі, але збереглися у зоопарках. Потім відбулася їхня реінтродукція у дику природу. Наприкінці 1990 років до зони відчуження перевезли трьох жеребців із Лозівського конезаводу, а також 10 жеребців і 18 кобил - із заповідника "Асканія-Нова". У 2004 році до Чорнобильської зони доправили ще 13 тварин із київського та одеського зоопарків, але, їх випустили без акліматизації – на жаль, вони загинули. Основу нової популяції склали два жеребці та 15 кобил, від яких почався розвиток популяції у зоні відчуження. Станом на 2018 рік, у районі Чорнобиля мешкало близько 150 коней.

У 2026 році теж фіксували родину коней Пржевальського, коли вони спокійно "гуляли" територією заповідника.

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