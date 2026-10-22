У Чорнобилі значно поменшало оленів: дослідники пояснили, що відбувається

Науковці б’ють на сполох через поширення інвазійної рослини.

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику зафіксовано зниження чисельності оленів – причиною може бути скорочення кормової бази.

Про це розповіли науковці заповідника. "Інтенсивний гон оленів у Чорнобильському заповіднику цього року дещо розтягнувся в часі. Самки приходили в охоту не так синхронно, як зазвичай. Нині гареми вже повністю сформовані, тож можна підбивати підсумки сезону. І вони дуже невтішні: оленів стало в півтора раза менше", - йдеться у повідомленні.

За словами науковців, скорочення чисельності - не єдина тривожна тенденція. До проблеми поширення куничника, який змінює звичний рослинний покрив, додалася ще одна загроза - золотушник. Зокрема, у західній частині заповідника ця рослина буквально захоплює нові території. Ще донедавна золотушник тримався переважно на узбіччях доріг, але у 2026 році остаточно вирвався за їхні межі й почав масово поширюватися в дикій природі та на покинутих полях.

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Як пояснюють дослідники, з першого погляду - усе навколо зелене. Однак це не означає, що тваринам достатньо їжі.

"Уявіть простори, зарослі високою травою, де насправді дедалі менше поживних рослин, звичних для місцевих травоїдних. Чужорідні види витісняють природну рослинність, змінюють видовий склад угруповань, а колишні луки й перелоги поступово перетворюються на своєрідну зелену пустелю - територію, де зелені багато, а повноцінного корму дедалі менше", - розповіли у заповіднику.

Йдеться, що олені й надалі бігатимуть цими просторами. Здалеку здаватиметься, що навколо вдосталь рослинності. Водночас за зовнішньою зеленню може ховатися інша реальність.

"Чи знайдеться тут достатньо корму, щоб прогодуватися, пережити зиму й виростити потомство? Для оленів це не другорядна проблема. Це питання кормової бази, виживання та майбутнього всієї популяції...", - акцентують фахівці.

Інші новини про Чорнобильський заповідник

Як писав УНІАН, у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику значно поширилася рослина-чужинець, яка разом с місцевим куничником може призвести до спустошення унікальної зони та масштабних пожеж. За словами фахівця Сергія Жили, у 2026 році в західній частині зони відчуження зафіксовано масове поширення золотушника канадського, який вважається успішною рослиною-загарбником і трансформером. Він здатен змінювати природні рослинні угруповання, впливати на видовий склад та структуру оселищ, а також спричиняти каскадні зміни в екосистемах. У заповіднику ситуація ускладнюється тим, що одночасно відбувається стрімке розростання агресивного місцевого злаку - куничника наземного.

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