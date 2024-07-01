Така поведінка має назву "spyhopping".

Українські полярники показали, як горбаті кити "шпигують" в Антарктиці. Така поведінка також притаманна косаткам.

Відео Анни Торгоненко опублікували на сторінці Національного антарктичного наукового центру у соціальній мережі Facebook. Така поведінка має назву "spyhopping", кит розміщується вертикально чи трохи під кутом, підіймаючи над поверхнею води голову та очі. Перед зануренням він може розвертатися на 90-180 градусів.

"Шпигунство" дає їм змогу з'ясувати, що відбувається навколо, зокрема - поцікавитися дослідниками у човні. Зазначається, що це відео зняли саме в такий момент. Подбіну поведінку також можна спостерігати у косаток, які проводять багато часу, обстежуючи крижини у пошуках тюленів та пінгвінів.

Полярники анонсували відео, на якому можна буде побачити, як кити закручують спіралі з бульбашок під час полювання.

Кити у Антарктиці

Вивчення китів є однмим з напрямів роботи вчених на українській станції "Академік Вернадський". Науковці проводять їхню фотоідентифікацію, записують звуки та проводять відбір біопсій.

Раніше вони зняли на відео стрибки молодого горбаня, які мають назву breaching whale.

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