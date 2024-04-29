Це називають "breaching whale".

Національний антарктичний науковий центр опублікував відео, на якому можна побачити, як стрибають кити в Антарктиці.

Науковці зазначають, що звичайним людям має дійсно пощастити побачити таке, хоч і стрибають кити нерідко. Найбільш стрибучим серед свого підряду вусатих китів є горбань. На відео, яке зняв Руслан Бєлозьоров, можна побачити молодого представника горбанів.

Стрибок, який називають breaching whale, є одним з типів поведінки горбанів на поверхні води. Загалом їх виділяють майже два десятки. Також існують різні типи обертів під час стрибків - за годинниковою стрілкою, проти неї або взагалі без повороту, коли кит падає на спину чи бік.

Відео дня

Науковці припускають, що це може бути способом комунікації між китами, або намаганням позбутися паразитів, які масово живуть на їхній шкірі, та "почухатися" об воду.

Вивчення китів у Антарктиці: що відомо

У 2018 році на українській станції "Академік Вернадський" започаткували комплексну програму дослідження китоподібних. Вона включає фотоідентифікацію, відбір біопсій та запис звуків китів.

Нещодавно українські науковці розповіли, що змогли записати "спілкування" південних плавунів. Вони зазначили, що це найменш досліджений вид китів у світі.

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