До 1960-х років було невідомо, чи видають кити взагалі якісь звуки.

З моменту виявлення "пісень" китів майже 60 років тому вчені намагаються розшифрувати їхнійі текст. Але кашалоти не видають моторошних мелодій, які співають горбаті кити, звуків, які стали сенсацією в 1960-х роках. Натомість кашалоти видають клацання, що нагадує щось середнє між азбукою Морзе та скрипом дверей. Про це пише The New York Times.

Журналіст-науковець Карл Зіммер пояснив, чому можливо, що кити спілкуються складною мовою.

За його словами, раніше люди насправді не знали, що кити взагалі видають якісь звуки.

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"Насправді ми на нього натрапили випадково. Американські військові розробляли складні мікрофони для розміщення під водою. Хотіли послухати російські підводні човни. ... Але на Бермудах був інженер, і він почав чути якісь дивні речі. І він задумався, можливо, чи справді він слухає китів", - розповідає вчений.

За його словами, кити дійсно використовують повноцінну мову.

"Про що вони говорять, ми не знаємо. Можливо, вони люблять розповідати про свої подорожі на сотні й тисячі миль. Можливо, вони говорять про гігантського кальмара, якого спіймали минулої ночі. Можливо, вони пліткують один про одного", - розмірковує дослідник.

Він нагадує, що кашалоти - соціальні тварини, вони мають стосунки, які тривають десятиліттями, і вони живуть групами, які складаються з тисяч китів.

"Також можливо, що вони спілкуються один з одним, але не мовою, якою ми її знаємо. Можливо, ці звуки, які вони виробляють, не складаються в речення. Там немає дієслова. Немає іменника. У цьому немає структури з точки зору того, як ми думаємо про мову, але, можливо, вони все одно передають інформацію один одному. Можливо, вони якимось чином видають, хто вони і до якої групи належать, але це не у формі мови, як ми її уявляємо", - каже Зіммер.

Він підкреслює, що передача звуків через воду – це зовсім інша річ, ніж через повітря, як це роблять люди.

"Кашалот може спілкуватися з китом поруч із ним за кілька ярдів, але він може спілкуватися з китами за милі, сотні миль звідси", - вважає науковець.

Він припускає, що завдяки технології штучного інтелекту люди зможуть транскрибувати "мову" китів у текст і, можливо, відкриють "більше фонетичних літер у цьому алфавіті".

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