Італія та Швейцарія збираються "перемалювати" частину спільного державного кордону.
Як пише Sky News, Федеральна рада Швейцарії схвалила угоду, яка призведе до зміни карти. Водночас, в Італії триває процес остаточного узгодження коригування кордону, і після підписання зміна буде ратифікована.
"Спільний кордон перетинає альпійські вершини, але танення льодовиків змістило кордон, який було визначено історично. Це пов'язано з тим, що в ряді місць альпійський кордон визначається вододілом або хребтовими лініями льодовиків, але в міру їхнього танення вони можуть переміщатися, зміщуючи кордон разом із собою", - сказано в публікації.
У ній йдеться, що зміни будуть реалізовані під Маттерхорном, однією з найвищих гір Європи, навколо Тет-Гриз, Плато-Роза, Кабане-Карель та Дос-де-Роллен на півдні Швейцарії та північному заході Італії.
Влада Швейцарії заявила, що поки Італія не схвалить угоду, подробиці змін кордону не оприлюднять. При цьому відомо, що у минулому подібні зміни призводили до зміщення кордону на 100–150 м.
"У високих горах значні ділянки італійсько-швейцарського кордону визначаються вододілом, представленим лінією гребеня льодовиків, сніговими полями та вічними снігами. Однак із таненням льодовиків ці природні елементи розвиваються та перевизначають національний кордон", — заявив швейцарський уряд.
У статті йдеться про те, що з 578-кілометрового італійсько-швейцарського кордону 40 км вкриті льодовиками. Це не вперше, коли кордон між Італією та Швейцарією змінено таким чином. У 2000 році у Фургзаттелі, Церматт, кордон також був "перекреслений" після того, як льодовик зрушив приблизно на 100-150 м. Зміна означала, що станція канатної крісельної дороги, яка колись знаходилася в Італії, тепер - у Швейцарії.
Зміни клімату
Через зміни клімату ймовірність злив, які нещодавно спричинили повінь у Європі, стає вдвічі вищою. Про це йдеться у звіті World Weather Attribution - міжнародної групи вчених, що вивчає вплив зміни клімату на екстремальні погодні явища. За словами вчених, чотири дні опадів були найсильнішими з коли-небудь зафіксованих у Центральній Європі. У звіті йдеться про те, що зміна клімату зробила такі зливи щонайменше вдвічі ймовірнішими й на 7% сильнішими.