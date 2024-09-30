Влада Швейцарії заявила, що поки Італія не схвалить угоду, подробиці змін кордону не оприлюднять.

Італія та Швейцарія збираються "перемалювати" частину спільного державного кордону.

Як пише Sky News, Федеральна рада Швейцарії схвалила угоду, яка призведе до зміни карти. Водночас, в Італії триває процес остаточного узгодження коригування кордону, і після підписання зміна буде ратифікована.

"Спільний кордон перетинає альпійські вершини, але танення льодовиків змістило кордон, який було визначено історично. Це пов'язано з тим, що в ряді місць альпійський кордон визначається вододілом або хребтовими лініями льодовиків, але в міру їхнього танення вони можуть переміщатися, зміщуючи кордон разом із собою", - сказано в публікації.

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У ній йдеться, що зміни будуть реалізовані під Маттерхорном, однією з найвищих гір Європи, навколо Тет-Гриз, Плато-Роза, Кабане-Карель та Дос-де-Роллен на півдні Швейцарії та північному заході Італії.

Влада Швейцарії заявила, що поки Італія не схвалить угоду, подробиці змін кордону не оприлюднять. При цьому відомо, що у минулому подібні зміни призводили до зміщення кордону на 100–150 м.

"У високих горах значні ділянки італійсько-швейцарського кордону визначаються вододілом, представленим лінією гребеня льодовиків, сніговими полями та вічними снігами. Однак із таненням льодовиків ці природні елементи розвиваються та перевизначають національний кордон", — заявив швейцарський уряд.

У статті йдеться про те, що з 578-кілометрового італійсько-швейцарського кордону 40 км вкриті льодовиками. Це не вперше, коли кордон між Італією та Швейцарією змінено таким чином. У 2000 році у Фургзаттелі, Церматт, кордон також був "перекреслений" після того, як льодовик зрушив приблизно на 100-150 м. Зміна означала, що станція канатної крісельної дороги, яка колись знаходилася в Італії, тепер - у Швейцарії.

Зміни клімату

Через зміни клімату ймовірність злив, які нещодавно спричинили повінь у Європі, стає вдвічі вищою. Про це йдеться у звіті World Weather Attribution - міжнародної групи вчених, що вивчає вплив зміни клімату на екстремальні погодні явища. За словами вчених, чотири дні опадів були найсильнішими з коли-небудь зафіксованих у Центральній Європі. У звіті йдеться про те, що зміна клімату зробила такі зливи щонайменше вдвічі ймовірнішими й на 7% сильнішими.

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