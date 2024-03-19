Зокрема, це Естонія, Фінляндія та Ісландія.

У Європі лише три країни відповідають вимогам щодо наявності у повітрі дрібних частинок, що викидаються транспортними засобами та промисловістю, які можуть спричинити проблеми зі здоров’ям (PM2,5).

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на звіт IQAir, швейцарської організації з контролю якості повітря, яка збирає дані з понад 30 тисяч станцій моніторингу по всьому світу.

Згідно з новим звітом, лише сім країн відповідають міжнародним стандартам якості повітря, а смертельне забруднення повітря подекуди погіршується через відновлення економічної діяльності та токсичний вплив диму лісових пожеж.

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Зокрема, зі 134 країн і регіонів, досліджених у звіті, лише сім – Австралія, Естонія, Фінляндія, Гренада, Ісландія, Маврикій і Нова Зеландія – відповідають вимогам Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) щодо дрібних часток у повітрі, які викидаються автомобілями, вантажівками та промисловими підприємствами.

"Попри те, що повітря у світі загалом набагато чистіше, ніж було в більшій частині минулого століття, все ще є місця, де рівень забруднення особливо небезпечний. Згідно зі звітом IQAir, у найбільш забрудненій країні, Пакистані, рівень PM2,5 більш ніж у 14 разів перевищує стандарт ВООЗ, а Індія, Таджикистан і Буркіна-Фасо є наступними за рівнем забруднення країнами. Але навіть у заможних країнах, які швидко розвиваються, прогрес у зменшенні забруднення повітря знаходиться під загрозою. Канада, яка протягом тривалого часу вважалася країною з найчистішим повітрям у західному світі, минулого року стала найгіршою за вмістом PM2,5 через рекордні лісові пожежі, які спустошили країну, в результаті чого токсичні випари поширювалися на всю країну та в США. Тим часом у Китаї минулого року покращення якості повітря було ускладнене відновленням економічної активності внаслідок пандемії Covid-19, у звіті виявлено підвищення рівня PM2,5 на 6,5%", - пише видання.

Також в IQAir наголосили, що забруднення повітря вбиває приблизно 7 мільйонів людей у всьому світі на рік – більше, ніж СНІД і малярія разом узяті – і цей тягар найбільше відчувається в країнах, що розвиваються, які покладаються на особливо брудне паливо для опалення, освітлення та приготування їжі в приміщенні.

Забруднення повітря - наслідки для здоров'я

Забруднення повітря, спричинене лісовими пожежами, призводить до сплесків захворювання на екзему та дерматит. Доктор Аріанна Шаді Коурош з Гарвардської медичної школи (США) розповіла, що вона спостерігала цю тенденцію минулого літа у Бостоні (штат Массачусетс, США), де кількість пацієнтів з екземою різко зросла на тлі масштабних лісових пожеж у сусідній Канаді.

Так, у серпні 2022 року, коли масштабних пожеж не було і рівень чадного газу в повітрі Бостона був стабільним, потік пацієнтів із дерматологічними проблемами був невеликим. Однак у серпні 2023 року, коли рівень чадного газу в повітрі зріс утричі через пожежі, кількість пацієнтів у дерматологічному відділенні зросла у вісім разів.

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