Забруднення повітря може сприяти підвищенню стійкості людського організму до антибіотиків.
Нове дослідження показало, що стійкість до антибіотиків підвищується при збільшенні вмісту в повітрі дрібних частинок, що утворюються через вихлопні гази, передає Бі-бі-сі. Вчені проаналізували дані з 100 країн, зібрані за 20 років, і вони показали, що збільшення забруднення повітря пов'язане зі зростанням стійкості до антибіотиків незалежно від континенту.
Дослідження виявло, що стійкість до антибіотиків зростає разом з ростом вмісту дрібних твердих частинок, які можуть проникати в легені і кров.
"З часом цей зв'язок посилився і це призвело до більшого зростання резистентності в останні роки", - прокоментували дослідники.
"Резистентність до антибіотиків і забруднення повітря є одними з найбільш серйозних загроз для здоров'я людини. До сих пір у нас не було чіткого уявлення про взаємозв'язок між ними", - прокоментував результати дослідження професор Хонг Чен з Чжецзянського університету.
Стійкість до сприйняття антибіотиків
Стійкість до антибіотиків є однією з найбільших загроз для здоров'я людей. Наприклад, у 2019 році через стійкість до антибіотиків загинули близько 1,27 млн осіб. За даними ООН, якщо ситуація докорінно не зміниться, до 2050 року через це може померти до 10 млн осіб.