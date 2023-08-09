Дослідження показало, що стійкість до антибіотиків зростає разом із зростанням забруднення повітря.

Забруднення повітря може сприяти підвищенню стійкості людського організму до антибіотиків.

Нове дослідження показало, що стійкість до антибіотиків підвищується при збільшенні вмісту в повітрі дрібних частинок, що утворюються через вихлопні гази, передає Бі-бі-сі. Вчені проаналізували дані з 100 країн, зібрані за 20 років, і вони показали, що збільшення забруднення повітря пов'язане зі зростанням стійкості до антибіотиків незалежно від континенту.

Дослідження виявло, що стійкість до антибіотиків зростає разом з ростом вмісту дрібних твердих частинок, які можуть проникати в легені і кров.

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"З часом цей зв'язок посилився і це призвело до більшого зростання резистентності в останні роки", - прокоментували дослідники.

"Резистентність до антибіотиків і забруднення повітря є одними з найбільш серйозних загроз для здоров'я людини. До сих пір у нас не було чіткого уявлення про взаємозв'язок між ними", - прокоментував результати дослідження професор Хонг Чен з Чжецзянського університету.

Стійкість до сприйняття антибіотиків

Стійкість до антибіотиків є однією з найбільших загроз для здоров'я людей. Наприклад, у 2019 році через стійкість до антибіотиків загинули близько 1,27 млн осіб. За даними ООН, якщо ситуація докорінно не зміниться, до 2050 року через це може померти до 10 млн осіб.

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