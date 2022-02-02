Вчені відзначили, що пінгвіни можуть підкорювати висоту в 1,5-3 метри.

Українські полярники продовжують вивчати пінгвінів та інших тварин біля станції "Академік Вернадський". Цього разу вчені показали, як пінгвіни вистрибують з води на сушу.

Відповідне відео опубліковане на Facebook-сторінці Національного антарктичного наукового центру.

За словами дослідників, пінгвіни у воді можуть розганятися до 36 кілометрів на годину.

"Щоб вистрибнути на високий берег, ці птахи спочатку набирають швидкість в океані, потім за допомогою лап і хвоста змінюють кут руху і вилітають в повітря. Так деякі пінгвіни можуть підкорювати висоту в 1,5-3 метри! Швидко плавати пінгвіни допомагають крила: особлива будова плечей і грудини дозволяє рухати ними, як гвинтами. Також їх стрімкості сприяє обтічна форма тіла і щільне оперення", - йдеться в повідомленні.

При цьому вчені помітили, що під час розгону пінгвіни залишають навколо себе у воді багато бульбашок повітря. При цьому птахи його не видихали, а воно йшло від пір'я.

"Імовірно, перед стрибком у воду тварина набирає повітря в пір'я і затримує його, а для розгону у воді притискають пір'я, випускаючи бульбашки на поверхню. Вони діють як масло, зменшуючи тертя і прискорюючи рух", - підсумували в центрі.

Як раніше повідомляв УНІАН, біологи прикріпили камеру до субантарктичного пінгвіна (Генту) і отримали кадри з його полювання. Відео було знято в протоці бігля біля аргентинського острова Мартільо на архіпелазі Вогняна Земля, де гніздиться невелика Колонія цих птахів.

Вас також можуть зацікавити новини: