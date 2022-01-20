Також вони розповіли, скільки пінгвінів нині живе біля української станції "Академік Вернадський".

Українські полярники показали дитинчат пінгвінів біля української станції "Академік Вернадський". Окрім цього науковці розповіли, скільки ж нині живе таких птахів біля станції.

Відео та фото з пінгвінами з'явилося на сторінці Національного антарктичного наукового центру у Facebook.

Сьогодні, 20 січня, у всьому світі відзначається День обізнаності про пінгвінів. На честь цієї дати українські полярники зняли на відео дитинчат птахів та розповіли більше цікавої інформації про них.

"Розказуємо вам, скільки ж цих тварин уже живе на нашому острові Галіндез. Днями біологи 26-ї УАЕ нарахували 2310 дорослих і 599 пташенят. Тобто в українських полярників нині майже 3 тисячі пінгвісусідів!", - повідомили науковці.

Вони зазначили, що у цьому сезоні розмноження пінгвінів відбувалося в непростих умовах. Річ у тому, що акваторія була забита кригою, через що птахи мали обмежений доступ до їжі. Окрім цього, сніг засипав гнізда, а на пінгвінів нападали хижаки.

Тому нині науковці бачать, що у цьому сезоні малюків значно менше, аніж у попередні роки. Проте "демографічні підсумки" щодо цього сезону ще можуть змінитися.

"Але попри все пташенята ростуть й активно вивчають навколишній світ Зовсім скоро вони почнуть збиратися в ясла та готуватимуться до дорослого життя. Нагадуємо, що основний вид на нашому острові – це Субантарктичні пінгвіни. Їх також називають "віслючки" за характерний крик, який лунає майже цілодобово, або ж дженту від англійської назви "gentoo", - додали полярники.

Читайте такожУкраїнські вчені годинами "полювали" на китів в океані: унікальні фотоРаніше УНІАН вже повідомляв, що на початку січня біля української станції Вернадського у пінгвінів вилупилися перші пташенята.

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