Маріуполь перебуває на межі епідеміологічної катастрофи.

9 тис. тонн сміття заполонили вулиці Маріуполя, окупанти не прибирають його, бо самі знищили комунальну техніку.

Про це повідомила Маріупольська міська рада.

Зазначається, що з кінця зими сміття нікуди не вивозиться. За підрахунками, це близько 9 тис. тонн. У результаті підвищується ризик розповсюдження інфекційних захворювань.

"Маріуполь знаходиться на межі епідеміологічної катастрофи. У місті панує тотальна антисанітарія. Розповсюджуються інфекційні захворювання - серед них можливі холера та дизентерія. У всіх районах розташовані стихійні поховання, немає працюючої каналізації. Немає питної води. До цього додаються й гори невивезеного сміття. Все це ставить під ризик життя та здоров‘я маріупольців, які опинилися у справжньому гетто", - зазначив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

На його переконання, потрібно докласти всіх зусиль, щоб надати маріупольцям можливість виїхати з міста в бік підконтрольної Україні території.

"Маємо об‘єднати зусилля та врятувати життя маріупольців", - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, 10 червня в Маріупольській міськраді заявили, що епідемічна ситуація в місті з кожним днем погіршується. Холера, дизентерія та інші захворювання можуть стати причиною загибелі близько 10 тис. маріупольців до кінця цього року.

Як заявив 17 червня радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, щодня до лікарень звертаються до 15 маріупольців з симптомами холери чи дизентерії.